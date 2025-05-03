Москва, 3 мая, 2025, 08:00 — ИА Регнум. В Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет состоится акция «Бессмертный полк», сообщила координатор проекта Анна Блоха.

«Мы, конечно, очень рады, потому что этот «Полк» не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации, мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение», — приводит «РИА Новости» слова координатора.

Она отметила, что власти позволили участие до 300 человек, хотя ожидается около 100 участников.

Блоха пояснила, что шествие начнется в парке Лафайет-сквер напротив Белого дома и завершится у мемориала Второй мировой войны. Участие посла России Александра Дарчиева не планируется, добавила координатор.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие жители всех регионов, присылая фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В День Победы их лица покажут на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах, установленных на улицах и площадях разных городов.

Ранее депутат Госдумы и сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева пояснила, что традиционное шествие состоится только в тех городах, где региональные отделения акции и местные власти сочтут это возможным по соображениям безопасности. Акция пройдёт 9 мая, а время её проведения местные власти определят самостоятельно в зависимости от часового пояса.

30 апреля президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с зарубежными координаторами движения «Бессмертный полк». Глава государства также передал наилучшие пожелания всем, кто вместе с Москвой занимается защитой правды о Второй мировой войне.