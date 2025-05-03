Москва, 3 мая, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Мошенники начали рассылать россиянам поддельные квитанции для уплаты штрафов за нарушения ПДД, которые якобы были зафиксированы камерами фотовидеофиксации. Это 3 мая следует из материалов МВД России.

«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения», — процитировал выдержку из них ТАСС.

Уточняется, что такие квитанции приходят от имени ГИБДД и в них содержатся данные, которые якобы были зафиксированы автоматическими средствами фото — и видеоконтроля нарушений. Автовладельцу приходит такое письмо по почте, и в нем содержится фальшивое постановление об административном правонарушении с описанием якобы факта нарушения ПДД и назначением штрафа, в случае оплаты которого деньги получают злоумышленники.

При этом на оборотной стороне такого «постановления» вместе с фотографией напечатан бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа, в котором в графе «получатель штрафа» вместо «Управления Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы, такой как «Яндекс. Деньги», «РБКМани», «QiwiКошелек», «02» и т.д. В МВД рекомендовали в случае получения такого рода квитанций сразу обращаться к правоохранителям.

Как передавало ИА Регнум, власти Курской области 2 мая сообщили о мошеннической схеме, связанной с распространением фальшивой информации о выделении дополнительной материальной помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Для этого преступники убеждают граждан регистрироваться в специальном боте и отправлять документы для получения средств.

Ранее, 1 мая, стало известно, что мошенники в канун майских праздников активизировались в сферах туризма, садоводства, проведения свадеб и выпускных. При этой схеме обмана злоумышленники создают аккаунты агентов по продаже билетов дешевле, чем у авиакомпаний, и продают фальшивые билеты.