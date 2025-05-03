Вашингтон, 3 мая, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп примерил на себя образ папы римского, сгенерировав с помощью нейросетей свой портрет, на котором он предстаёт в традиционном одеянии понтифика. Соответствующее изображение американский лидер выложил 2 мая в своей соцсети Truth Social.

Социальные сети

На картинке Трамп сидит на украшенном позолотой кресле, напоминающем трон. Политик одет в белую папскую сутану на пуговицах со стоячим воротником, а на голове у него белая католическая митра. На груди у президента США большой золотой крест, левая его рука лежит на колене, политик поднял правую руку с вытянутым указательным пальцем. На безымянном пальце правой руки можно рассмотреть кольцо рыбака — символ папской власти, оно является напоминанием, что понтифик — последователь апостола Петра, который был рыбаком в мирской жизни.

Комментариев к своему портрету Трамп не оставил. Вероятнее всего, так политик напомнил о своей шутке, что он готов стать новым избранным папой римским.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кардиналы католической церкви 7 мая соберутся в Ватикане на конклав для избрания нового папы римского.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Похороны понтифика прошли 26 апреля. На них собрались около 200 тыс. человек.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 27 апреля рассказал, что на пост папы римского претендуют и сторонники сохранения традиций, и реформаторы. По его оценке, шансы на победу примерно одинаковые у обеих сторон. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.