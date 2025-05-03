Москва, 3 мая, 2025, 07:39 — ИА Регнум. За сбор особо ценных грибов, таких как рядовка мацутакэ, указанная в постановлении правительства РФ, может наступить уголовная ответственность, предупредила юрист Алла Георгиева.

ИА Регнум

«Особо ценные грибы указаны в постановлении правительства от 31 октября 2013 года N 978. Это гриб рядовка мацутакэ», — приводит слова Георгиевой агентство «Прайм».

Отмечается, что за ответственность может наступить в соответствии со статьей 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Наказание включает до 480 часов обязательных работ, до 2 лет исправительных работ, до 4 лет принудительных работ или лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

За сбор грибов из Красной книги РФ или охраняемых международными договорами, таких как решеточник красный или ежовик альпийский, грозит административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией грибов и орудий сбора.

Юрист рекомендовала перед походом в лес изучить перечень и внешний вид редких грибов.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2024 года юрист Илья Русяев отмечал, что закон не конкретизирует требования касаемо того, можно ли срезать грибы или их необходимо выдёргивать. Он добавил, что для последующего распространения грибов лучше оставлять ножку в земле, сохраняя грибницу.

В августе 2024 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха. По мнению парламентариев, очищенный кедровый орех сосны корейской является стратегическим природным ресурсом в России. За его контрабанду в крупном размере грозит лишение свободы на срок до 12 лет.