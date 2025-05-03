Лондон, 3 мая, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пригласили принять участие в параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией, который состоится в Лондоне. Об этом 3 мая сообщает Reuters.

«Вооруженные силы Украины в понедельник примут участие в британском военном шествии, посвященном 80-й годовщине Дня Победы в Европе, который знаменует окончание боевых действий на континенте во время Второй мировой войны», — уточняет агентство.

Украинские военные присоединятся к примерно тысяче британских военнослужащих Королевского военно-морского флота, Королевской морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил, которые будут задействованы на параде. В мероприятии примут участие также конные подразделения и военные оркестры.

Как отметил глава минобороны Британии Джон Хили, присутствие украинских военных на параде в честь Дня Победы призвано символизировать глобальную поддержку Украины, которая сейчас «сражается на линии фронта за свободу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил политолог Евгений Михайлов, намерение немецких властей не допустить российского посла Сергея Нечаева на церемонию в Берлине, посвящённую разгрому нацизма, говорит о том, что власти Германии прикладывают максимум усилий, чтобы забыть, кто победил в Великой Отечественной войне, и дискредитировать Российскую Федерацию.

Глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что с начала специальной военной операции на Украине российским дипломатам запрещено участвовать в памятных мероприятиях на официальной церемонии в Берлине, посвящённой разгрому нацизма.

Нечаев в ответ на слова Дреколля заявил, что Москва не нуждается в специальном разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы. Посол уточнил, что России не нужно приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах.

4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что ведомство рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма».

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал «очень жестко бороться» с попытками переписать историю, которые наблюдаются в Прибалтике, Польше и других странах ЕС. По его словам, реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в РФ существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.