Краснодар, 3 мая, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Украинские формирования предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Новороссийск. Повреждены три многоквартирных дома, четыре человека, включая двух детей, пострадали, сообщил утром 3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима. Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По его данным, также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, где возник пожар. Там никто не пострадал.

Помимо этого, обломки дронов упали в станице Тамань, селах Юровка и Цибанобалка, повредив частные дома, жертв среди жителей нет. Главы пострадавших районов оперативно сообщают о ситуации и организуют помощь, отметил губернатор.

Кондратьев добавил, что атаки на регион продолжаются, спецслужбы и экстренные службы реагируют на каждое сообщение об обломках.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим с вечера 2 мая на ночь 3 мая предпринял массированную атаку на южные регионы России. Беспилотники украинских формирований атаковали Краснодарский край, Ростовскую область и Крым.

В станице Тамань Темрюкского района обломки украинских беспилотников спровоцировали возгорание в районе Сухого озера, а также повредили жилой дом.

В это же время атаку БПЛА и безэкипажных катеров формирований киевского режима отразили в акватории в районе Новороссийска.

В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. Никто не пострадал. Администрация города-курорта Анапы поможет восстановить имущество владельцам повреждённых домов.

Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. Там в селе Целина при падении обломков БПЛА загорелась крыша двух домов, пострадавших, предварительно, нет.

Украинские формирования в последнее время увеличили количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников.

В этот же день вечером силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.