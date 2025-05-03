Вашингтон, 3 мая, 2025, 06:52 — ИА Регнум. Экс-помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу предлагали пост посла в Саудовской Аравии, но он выбрал должность постоянного представителя США при ООН, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Global Look Press Майк Уолтц

По данным телеканала, после решения президента США Дональда Трампа освободить Уолтца от текущей должности ему предложили выбрать новый пост. В ходе обсуждений с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс Уолтцу предлагались различные дипломатические позиции, включая посла в Саудовской Аравии, но он предпочел работу в ООН.

Телеканал также отмечает, что Трамп считает, что пост посла США в Саудовской Аравии имеет важное значение и старается быть избирательным в этом вопросе. По данным CBS, президент спрашивал нескольких людей, включая бывшего старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, своего зятя, о возможных кандидатур.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Трамп объявил, что госсекретарь Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности. Уолтц, проработавший на этом посту всего чуть более трех месяцев, получит статус кандидата на должность постпреда США при ООН.

Телеканал Fox News ранее сообщал, что увольнение Уолтца могло стать следствием скандала с утечкой секретный данных через мессенджер Signal об ударах США по Йемену. В конце марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как попал по ссылке-приглашению в чат с первыми лицами американской администрации, которые обсуждали детали готовящихся ударов по объектам йеменских хуситов.

В скандале оказался замешан не только Уолтц, но и глава Пентагона Пит Хегсет, который тоже состоял в этом чате. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 2 мая заявил, что Трамп увольнять Хегсета не собирается.

По информации портала Axios, замглавы администрации США и советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер рассматривается Белым домом как главный кандидат на пост Уолтца.