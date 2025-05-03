Берлин, 3 мая, 2025, 06:32 — ИА Регнум. Решение о признании правоэкстремистской немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) явилось результатом серьёзного расследования, направленного на защиту закона. Таким образом МИД Германии отреагировал на критику решения со стороны госсекретаря США Марко Рубио в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Это демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования, направленного на защиту нашей Конституции и верховенства закона. Последнее слово будет за независимыми судами», — так ответил МИД ФРГ на публикацию Рубио.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что противостоять правому экстремизму Германию обязывает её исторический опыт, из которого извлечён важный урок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что госсекретарь США Марк Рубио назвал проявлением тирании решение властей Германии признать правоэкстремистской партию АдГ. По мнению политика, сделав такой шаг, власти ФРГ предоставили разведке новые полномочия для слежки за оппозицией, что в корне противоречит принципам демократии.

С мнением Рубио согласились вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE), бизнесмен Илон Маск. Они выступили против возможного запрета партии.

2 мая ведомство по охране конституции ФРГ квалифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистское движение. В самой АдГ это решение назвали серьезным ударом по немецкой демократии, так как в текущих опросах партия является самой сильной, и пообещали ответить федеральному правительству.