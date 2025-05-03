Вена, 3 мая, 2025, 06:18 — ИА Регнум. Заявления США и Евросоюза об отказе от посреднической роли в переговорах по урегулированию украинского кризиса не выведут Россию из равновесия. Об этом 3 мая заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен Михаил Ульянов

Ульянов напомнил, что ранее представители США и ЕС заявили, что не намерены выступать посредниками в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

По его словам, Вашингтон нечетко заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры напрямую. Ульянов подчеркнул, что такой подход является выбором США и ЕС.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия?» — написал Ульянов в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 2 мая, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон прекратит участие в мирных переговорах по Украине в случае отсутствия прогресса, но пока такой ситуации нет.

При этом 1 мая Брюс заявила, что посредничество страны в разрешении ситуации на Украине прекращается. Представитель ведомства Тэмми Брюс отметила, что теперь стороны конфликта должны сами вести диалог.

Однако именно об этом 30 апреля говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Россия благодарна США за стремление к мирному урегулированию, но Москва будет договариваться об условиях мира с Киевом, а не с Вашингтоном.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее заявил, что Россия так и не увидела от американской администрации никаких конкретных посреднических усилий по урегулированию на Украине, поэтому расстраиваться из-за заявлений США о выходе из переговорного процесса не стоит.