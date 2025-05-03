Москва, 3 мая, 2025, 05:41 — ИА Регнум. В 2024 году Китай увеличил экспорт мяса в Россию почти в 4 раза, до 125,8 млн долларов, поднявшись с 9-го на 3-е место среди поставщиков, заняв 5,6% рынка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ООН Comtrade и статистику стран.

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Общий импорт мяса в РФ составил 2,2 млрд долларов. Лидирует Белоруссия (1,3 млрд долларов, 56,5%, +15%), на втором месте Бразилия (404,3 млн долларов, 18,1%, +33%).

В топ-6 вошли Парагвай (95,9 млн долларов, -25%), Швейцария (81,2 млн, -6%), Аргентина (78 млн, +20%). Далее следуют Казахстан (45,1 млн), Уругвай (42,7 млн), Колумбия (40,2 млн) и Индия (36,5 млн).

Как передавало ИА Регнум, в апреле китайская таможня сообщила, что в марте Россия продала Китаю гречку на сумму 13,3 млн долларов, что стало историческим максимумом. По данным китайской таможни, это единственное зерно, спрос на которое вырос в КНР. Ячменя Россия, наоборот, поставила меньше на 38% — на 10,6 млн долларов. Также на 17,5% уменьшились поставки овса, его РФ продала на 4,15 млн долларов. Импорт пшеницы из России в Китай сократил в 10 раз до 438 тыс. долларов.

15 апреля «Русагротранс» сообщил, что Россия впервые превзошла США по объему экспорта пшеницы на китайский рынок. Уточняется, что эти показатели были достигнуты в период с июля 2024 года.