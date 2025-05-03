Варшава, 3 мая, 2025, 05:26 — ИА Регнум. Операцию по обеспечению безопасности воздушного пространства страны, в том числе над Балтийским морем, развернуло польское военное командование. Об этом 2 мая заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на церемонии в Президентском дворце, передает Radio dla Ciebie.

Matt Harasymczuk ВС Польши

Как уточнила глава минобороны Польши, в операции задействованы новые силы и ресурсы в виде патрульных самолетов и вертолетов. В миссии приняли участие США, Швеция и Великобритания.

«Польша сегодня в безопасности благодаря сильной армии и международным альянсам», — подчеркнул Косиняк-Камыш и напомнил, что ВС Польши представляют собой третью по численности армию в НАТО.

Косиняк-Камыш добавил, что операцию предприняли в ответ на якобы «провокации» со стороны России. По словам министра обороны, польская сторона после начала Россией операции на Украине неоднократно поднимала в воздух дежурные истребители, объясняя этой «активностью российской авиации» либо ударами по объектам в западной части Украины, где она граничит с Польшей.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце марта начальник польского Генштаба Веслав Кукула заявил, что необходимо подготовить население к потенциальной войне с Россией. Для этого, по его словам, сперва необходимо повысить доступность и качество подготовки польских резервистов. Он уточнил, что к концу 2026 года планируется обучить около 100 тыс. человек.

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что Европа должна вступить в гонку вооружений, которую якобы развернула Россия, и победить в ней. Он также призвал немедленно начать милитаризацию Европы.

При этом президент РФ Владимир Путинв июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он. 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать