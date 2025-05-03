Вашингтон, 3 мая, 2025, 05:14 — ИА Регнум. Пентагон успешно испытал обычную гиперзвуковую ракету, запущенную с космодрома на мысе Канаверал, говорится на сайте минобороны США.

U. S. Army

Отмечается, что это первый запуск системы Conventional Prompt Strike (CPS) с использованием технологии холодного газа, разработанной ВМС для гиперзвуковых платформ морского базирования. Технология обеспечивает безопасный запуск ракеты с корабля.

Испытание — шаг к оснащению ВМС гиперзвуковым оружием, которое, по словам начальника американских ВМС Джона Фелана, усилит политику США по сдерживанию.

«Скорость, дальность и выживаемость гиперзвукового оружия являются ключом к комплексному сдерживанию для Америки», — заявил Фелан.

Согласно проекту бюджетных документов армии США на 2025 финансовый год, изученных ИА Регнум, сухопутные войска страны планируют закупить восемь гиперзвуковых ракет Dark Eagle LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) на сумму 231,7 млн долларов.

Поставки планируется осуществить с июля 2027 года по февраль 2028 года. Корпорация-производитель Lockheed Martin будет отгружать по одному изделию в месяц.

Стоимость ракеты составит 28,962 млн долларов. В сумму включены ракета-носитель AUR, гиперзвуковой планирующий блок Common Hypersonic Glide Body (CHGB) и транспортно-пусковой контейнер.

Для сравнения, новая баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью стрельбы не менее 500 км обойдется Пентагону в 1,67 млн долларов за штуку, или в 17,3 раза дешевле гиперзвуковой ракеты.

Согласно заявленным характеристикам, ракета Dark Eagle может преодолевать расстояние до 3 тыс. км. Скорость гиперзвукового планирующего блока составляет более 6 тыс. км в час.

Как предавало ИА Регнум, 13 декабря Пентагон отчитался об успешном тестовом запуске конвенциональной гиперзвуковой ракеты с мыса Канаверал в штате Флорида.

Запуск стал первым успешным испытанием с боевыми стрельбами и вторым успешным испытанием такого вида оружия в 2024 году.