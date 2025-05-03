Анапа, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Обломки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили три частных дома в Анапе. Об этом 3 мая сообщил оперштаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Уточняется, что в селе Юровка из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата ВСУ в трёх домах выбило окна и повредило двери. В селе Цибанобалка обломки беспилотников упали на дерево, повреждений гражданской инфраструктуры в населённом пункте нет.

Отмечается, что в обоих случаях пострадавших в результате падения обломков беспилотников нет. На местах работают сотрудники специальных и экстренных служб. Администрация города-курорта Анапы поможет восстановить имущество владельцам повреждённых домов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в станице Тамань Темрюкского района обломки украинских беспилотников спровоцировали возгорание в районе Сухого озера, а также повредили жилой дом. Огонь тушат пожарные расчеты. В это же время атаку БПЛА и безэкипажных катеров формирований киевского режима отразили в акватории в районе Новороссийска.

ВКроме того, ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. Там в селе Целина при падении обломков БПЛА загорелась крыша двух домов, пострадавших, предварительно, нет.

Украинские формирования в последнее время увеличили количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников.

В этот же день вечером силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета РоссииАлександра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.