Флорида, США, 3 мая, 2025, 04:45 — ИА Регнум. США готовы сотрудничать с международными партнерами, включая Россию, в исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС), заявила пресс-секретарь Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бетани Стивенс.

NASA МКС

«Мы приветствуем заинтересованность международных партнеров в том, чтобы присоединиться к нам в расширении исследования Солнечной системы во благо человечества», — приводит ТАСС слова Стивенс.

Проект бюджета США на 2026 год, опубликованный администрацией Дональда Трампа, предусматривает подготовку к прекращению работы МКС к 2030 году.

NASA также планирует вывести из эксплуатации ракету Space Launch System и корабль Orion после третьего этапа программы Artemis, заменив их на более экономичные коммерческие системы.

Финансирование МКС планируется уменьшить на 508 млн долларов. При этом NASA перенаправит свои силы на развитие коммерческих орбитальных платформ. Подразумевается, что ими заменят станцию после истечения срока ее службы.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов объявил, что Россия и США договорились о синхронизации сроков работы по затоплению МКС. Глава «Роскосмоса» также информировал о планах встретиться с кандидатом на пост администратора NASA Джаредом Айзекманом после его назначения.

Президент Владимир Путин 19 февраля подчёркивал, что Россия и Соединённые Штаты Америки продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям. Страны возобновили сотрудничество по решению геополитических проблем, отметил глава государства.