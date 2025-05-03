Будапешт, 3 мая, 2025, 04:31 — ИА Регнум. Процесс украинизации Европы идёт полным ходом, и его уже сложно остановить, а закончится он может трагично. Такое заявление сделал 2 мая аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,ЕС

«Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией. То же самое касается Северной и Западной Европы. У меня нет уверенности, что это можно остановить», — написал Кошкович.

По мнению аналитика, остаётся надежда лишь на то, что противовес украинизации в Европе появится в Польше.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского с его европейскими союзниками в саботаже процесса по урегулированию конфликта с Россией.

В свою очередь, лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз делает всё для срыва мирных переговоров по Украине, стремясь помешать позитивным шагам России. Политик также отметил, что Франция могла бы содействовать достижению мира на Украине, если бы освободилась от влияния ЕС.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже указывал на то, что Евросоюз стремится помешать разрешению конфликта на Украине. 5 апреля немецкая газета Berliner Zeitung также обратила внимание на деструктивную политику ЕС.

По мнению политолога, ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, Брюссель пытается сорвать переговоры по Украине, так как недоволен тем, что ЕС не участвует в них. Кроме того, Евросоюз раздражен контактами между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По словам эксперта, многие посчитали, что это уступки со стороны американского лидера.