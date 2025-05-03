Дейр-эз-Зор, Сирия, 3 мая, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Колонна из 200 военно-транспортных средств США покинула базы в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии и направилась в Ирак, сообщила катарская газета Al Watan.

Twitter@cmoc_sdf Войска США в восточной Сирии

Военные и техника выведены с объектов у нефтяного месторождения Эль-Омар и газового Конико.

Ранее начался вывод с базы в Эш-Шаддади (провинция Хасеке).

По данным The New York Times, три из восьми баз США на северо-востоке Сирии будут закрыты, а число военных сократится с 2200 до 1400. США с 2015 года поддерживали курдские «Силы демократической Сирии», контролирующие 25% территории Сирии, включая нефтегазовые месторождения.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля в Пентагоне подтвердили сокращение контингента американских военных в Сирии в ближайшие месяцы.

США начнут поэтапный вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, численность американских военных в этой стране может сократиться до 500 человек. Также американские военные приняли решение о закрытии трёх из восьми небольших оперативных баз на северо-востоке Сирии.

При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп со скепсисом отнёсся к сохранению любого количества личного состава американских войск в стране.

Как заявил в феврале Пентагон, в ведомстве занимаются разработкой плана полного вывода всех американских войск из Сирии за 30, 60 или 90 дней.

В декабре Трамп говорил о том, что жителям Сирии придётся самим справляться с кризисной ситуацией, разразившейся в стране, без помощи США или Франции. Он заявил, что отказывается участвовать в поддержке этой страны.