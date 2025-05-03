Вашингтон, 3 мая, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Местоположение трёх баз инопланетян, две из которых находятся на Земле, раскрыло американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Об этом 2 мая сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на отчёт ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум НЛО

Уточняется, что сотрудники ЦРУ в 1970–1980 годах проводили эксперименты с участием людей, утверждавших, что они обладают экстрасенсорными способностями и могут получать информацию об удаленных объектах, событиях или людях. В ходе одного из таких сеансов так называемому экстрасенсу давали неизвестные цели и просили описать то, что он видел.

«В документе описываются предполагаемые инопланетные базы, расположенные на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна», — отмечается в статье. Исследователь объектов уверял, что на базах находились три типа существ: с «большой круглой головой и нечеловеческой внешностью», с бледной кожей и острым носом, и существа, не отличающиеся внешне от людей.

Позднее одну из таких «баз» идентифицировали как гору Хейс на Аляске. Исследования экстрасенсорных способностей людей проводились в рамках сверхсекретной программы «Звездные врата». Она стартовала в начале 1970-х годов, а официально закрыли её лишь в 1995-м году. Это произошло после того, как программу признали ненадежной с научной точки зрения. При этом параллельно существовали другие программы, в которых задействовали людей с предполагаемыми экстрасенсорными способностями. Таких людей пытались использовать в ряде разведывательных операций, для розыска террористов и похищенных ими заложников, а также для поисков различных артефактов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦРУ США опубликовало на своём сайте отчёт, согласно которому свыше 20 советских солдат якобы погибли в Сибири после столкновения с инопланетянами. Неназванный представитель ЦРУ, чьё мнение приводится в отчёте, назвал инцидент крайне угрожающим при условии, что это было в действительности. В таком случае, пояснил он, инопланетяне владеют технологиями, выходящими за рамки любых предположений.

Бывший агент ЦРУ Майк Бейкер в свою очередь заявил, что изложенные подробности вызывают у него сомнения. Как сообщил телеканал Fox News, сведения якобы поступили в распоряжение американских спецслужб после распада СССР вместе с другими материалами КГБ. В самом же документе в качестве источника указана публикация в украинской газете от 1993 года.

Осенью 2024 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, пообещал рассекретить материалы об НЛО и убийстве Джона Кеннеди. Вскоре после его инаугурации в январе 2025 года стало известно, что агенты ФБР, расследующие инциденты НЛО, испугались увольнений.