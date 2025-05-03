Тамань, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 03:39 — ИА Регнум. В станице Тамань Темрюкского района обломки украинских беспилотников спровоцировали возгорание, а также повредили жилой дом. Жертв нет, на местах работают экстренные и специальные службы, сообщил в ночь на 3 мая оперативный штаб Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы. В первом — обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Во втором случае обломки повредили частный дом, администрация района поможет с восстановлением имущества.

Как передавало ИА Регнум, в это же время атаку БПЛА и безэкипажных катеров формирований киевского режима отразили в акватории в районе Новороссийска.

Кроме того, этой же ночью киевский режим предпринял попытку атаки беспилотниками на Ростовскую область. Там в селе Целина при падении обломков БПЛА загорелась крыша двух домов, пострадавших, предварительно, нет.

Украинские формирования в последнее время увеличили количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников.

В этот же день вечером силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.