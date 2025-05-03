В ночь на 3 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь предприняли массированную атаку беспилотниками ряда российских территорий. В частности, дежурные средства ПВО работают в Крыму, Кубани, Воронежской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областях. На момент написания новости информации о пострадавших не поступало. Таким известием ознаменован новый, 1163-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Атака FPV дрона

Авиационная ракетная и бомбовая, а также БПЛА-опасность объявлялась на всей территории освобождённой части Запорожской области. В небе замечены около 10 вражеских самолётов — носителей анлгло-французких ракет Storm Shadow/SCALP-EG, сообщил в Telegram-канале глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Об отражении атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима известила Кубань. В частности, обломки дронов упали с станице Тамань Темрюкского района и стали причиной возгорания частного дома и поля в районе Сухого озера. По предварительной информации оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет, местная администрация окажет содействие в восстановлении имущества.

Атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров отражают в акватории у Новороссийска. Оперштаб призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слесарь проинформировал об обломках дронов, спровоцировавших пожар на крыше двух домов в поселке Целина. Он уточнил, что из одного дома эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей, никто из них не пострадал. Второй дом нежилой.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.