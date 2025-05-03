Вашингтон, 3 мая, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует провести масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах страны в ближайшие годы. Об этом 2 мая сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«Администрация проинформировала законодателей в Капитолии о намерении сократить штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет и сократить еще тысячи человек из других подразделений разведывательного сообщества США, в том числе из Агентства национальной безопасности — крайне секретной службы, которая специализируется на криптологии и глобальном онлайн-шпионаже», — уточняется в материале.

Предполагается, что процесс растянется на несколько лет, при этом немедленных увольнений не намечается. Поясняется, что сотни недовольных и безработных сотрудников разведслужб всегда представляют собой прекрасную цель для вербовки разведслужбами стран-соперников, таких как Россия и Китай. Чтобы избежать такой ситуации, сокращение штата будет происходить за счёт сотрудников, уже выбравших досрочный выход на пенсию, а также за счёт сокращения найма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после прихода к власти Трампа в США были сокращены сотни специалистов, от агентов ЦРУ до экспертов по взлому шифров, в Агентстве национальной безопасности. 28 февраля пять экс-министров обороны США раскритиковали решение Трампа уволить несколько американских военачальников. Они также выразили обеспокоенность стремлением главы Белого дома «политизировать армию».

По данным агентства Associated Press (AP), в министерстве обороны США планируется сократить от 50 до 60 тыс. рабочих мест. Инициатива является частью кампании по сокращению государственных расходов, которая организована департаментом эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска.

Как указали в США, происходящие в настоящее время массовые увольнения в американских разведывательных ведомствах, в первую очередь сокращение молодых сотрудников, помешают сбору разведданных о Китае, России, Иране, а также информации о будущих угрозах со стороны террористических групп.