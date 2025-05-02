Новороссийск, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 02:58 — ИА Регнум. В акватории в районе Новороссийска отражают атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом ночью 3 мая сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА и БЭК. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — говорится в Telegram-канале главы города.

Кравченко призвал местных жителей не находиться на открытом пространстве возле моря, а также не использовать для укрытия автомобили.

Кроме того, глава Новороссийско призвал не снимать и не публиковать фото — и видеокадры работы ПВО.

Как передавало ИА Регнум, в это же время беспилотники украинских формирований атаковали Ростовскую область. Там в селе Целина при падении обломков БПЛА загорелась крыша двух домов, пострадавших, предварительно, нет.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников.

В этот же день вечером силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.