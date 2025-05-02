Вашингтон, 3 мая, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии страны, проведут 14 июня в США. Об этом 2 мая сообщил глава совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли в комментарии для Fox News Digital.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Хейли напомнил, что дата проведения парада совпадает с днём рождения американского лидера Дональда Трампа.

«Президент Трамп планирует грандиозное празднование 250-летия армии США, которое отдаст дань уважения всем поколениям американских героев», — подчеркнул представитель Белого дома.

По словам Хейли, парад задуман как ключевое и самое масштабное событие в годовой программе празднования юбилея армии США. В мероприятии примут участие реконструкторы всех ключевых военных конфликтов Соединенных Штатов, солдаты и курсанты военных академий, а также современная техника. Парадное шествие начнётся от здания Пентагона, пересечет реку Потомак и пройдет от мемориала Линкольну к монументу Джорджу Вашингтону около здания Капитолия. Предполагается, что колонна участников растянется на пять-семь километров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп провозгласил 11 ноября Днем победы в Первой мировой войне, а 8 мая — Днем победы во Второй мировой войне.

По его словам, американская армия сделала для победы «несравнимо больше», чем какая-либо страна. При этом Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Красная армия разбила войска Японии, которая была союзником нацистской Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления американского лидера напомнила, что экс-президент США Франклин Рузвельт лично указывал на решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне.