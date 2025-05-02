Ростов-на-Дону, 3 мая, 2025, 02:10 — ИА Регнум. В Ростовской области в поселке Целина при падении обломков БПЛА загорелась крыша двух домов, пострадавших, предварительно, нет. Об этом в ночь на 3 мая сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По его данным, ночью российские средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на регион. Беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.

«К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших нет, уточнил врио губернатора. В настоящее время на место падения обломков выехали дежурные оперативные службы и глава администрации района Оксана Косенко.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО вечером 2 мая уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников.

Днем ранее ВСУ нанесли массированный удар дронами по рынку в Алешках Херсонской области. На месте погибли восемь мирных жителей, еще двое умерли впоследствии от ран. Вражеские беспилотники продолжали атаки по тем, кто эвакуировал пострадавших.