Вашингтон, 3 мая, 2025, 01:56 — ИА Регнум. США отменили безвизовый режим с Румынией, сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

Согласно обновленной информации, Румыния была включена в программу безвизового режима 9 января 2025 года, но это решение не вступило в силу и было отменено 2 мая 2025 года. Безвизовый режим, введенный для Румынии при администрации Джо Байдена, позволял гражданам страны посещать США для деловых или туристических поездок на срок до 90 дней.

«Несмотря на проблемы безопасности, администрация Байдена 9 января 2025 года обозначила Румынию как страну безвизового въезда. 25 марта 2025 года DHS приостановило реализацию программы безвизового въезда, чтобы провести проверку статуса Румынии. Проверка была завершена, и, учитывая внимание этой администрации к вопросам безопасности границ и иммиграции, DHS решило, что статус Румынии следует отменить, чтобы защитить целостность программы безвизового въезда и обеспечить безопасность границ и иммиграции», — говорится в пресс-релизе министерства.

Отмечается, что в будущем Румыния может быть повторно рассмотрена для включения в программу безвизового въезда, если будет соответствовать установленным законом критериям соответствия.

Программа безвизового режима, реализуемая совместно Министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом, также предоставляет гражданам США аналогичные права в странах-участницах, включая большинство европейских государств, Японию, Южную Корею и Тайвань.

Как передавало ИА Регнум, вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности жёстко раскритиковал Евросоюз за цензуру и заявил о слабости европейских демократий. Он отметил, что в настоящее время власти в Европе боятся собственных избирателей. В качестве примера Вэнс привел ситуацию с отменой выборов в Румынии.

Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Против него были выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. По версии западных властей, его якобы профинансировала Москва, однако в ходе расследования выяснилось, что это не так.