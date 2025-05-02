Лондон, 3 мая, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Судья механизма Организации Объединённых наций 50-летняя Лидия Мугамбе из Уганды приговорена в Великобритании к тюремному сроку за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом 2 мая сообщила газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что Мугамбе приговорили к тюремному заключению сроком шесть лет и четыре месяца за принуждение молодой женщины-соотечественницы к рабскому труду. При этом как минимум половину назначенного судом срока Мугамбе проведёт в тюрьме, оставшуюся часть наказания отбудет условно.

Судья, вынесший приговор Мугамбе в Оксфордском королевском суде, охарактеризовал дело как «очень печальное», напомнив присутствующим достижения обвиняемой, в том числе по защите прав человека.

В 2023 году Мугамбе назначили членом Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ). Кроме того, она учится в юридической докторантуре Оксфордского университета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что судью ООН Мугамбе признали виновной в принуждении к рабскому труду. Отмечается, что женщина сговорилась с заместителем верховного комиссара Уганды Джоном Мугервой, и организовала нелегальный приезд в Великобританию молодой соотечественницы. Как только жертва приехала в Британию, ее отвезли в дом Мугамбе, отобрали документы и заставили работать неоплачиваемой няней и горничной.