Вашингтон, 3 мая, 2025, 01:38 — ИА Регнум. США прекратят участие в мирных переговорах по Украине в случае отсутствия прогресса, но пока такой ситуации нет, сообщила в пятницу представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в интервью Fox News.

Turaneli.tv Госдеп США

Она уточнила, что решение об изменении роли США как посредника будут принимать президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио, если переговоры зайдут в тупик.

"Если между двумя сторонами не будет никакого прогресса, то мы отступим в качестве посредника в этом формате. Это не значит, что мы отказываемся от стремления к прекращению огня или того, чтобы делать все возможное, чтобы помочь этому формату или положить конец конфликту в целом", - пояснила Брюс.

Как передавало ИА Регнум, при этом 1 мая Брюс заявила, что посредничество страны в разрешении ситуации на Украине прекращается. Представитель ведомства Тэмми Брюс отметила, что теперь стороны конфликта должны сами вести диалог.

Однако именно об этом 30 апреля говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Россия благодарна США за стремления к мирному урегулированию, но Москва будет договариваться об условиях мира с Киевом, а не с Вашингтоном.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее заявил, что Россия так и не увидела от американской администрации никаких конкретных посреднических усилий по урегулированию на Украине, поэтому расстраиваться из-за заявлений США о выходе из переговорного процесса не стоит.