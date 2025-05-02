Штутгарт, Германия, 3 мая, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Женщина скончалась от травм, полученных при наезде автомобиля в городе Штутгарте на юге Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом 2 мая сообщается в совместном заявлении прокуратуры и полиции города в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что 46-летняя женщина скончалась в больнице от полученных при наезде автомобиля травм. Еще семеро пострадавших находятся под наблюдением медиков, состояние двоих человек врачи оценивают как тяжёлое.

В заявлении отмечается, что автомобиль Mercedes Gelandewagen свернул в 17:50 по местному времени (18:50 мск) с проезжей части и врезался в группу людей, стоявших возле трамвайной остановки. 42-летнего водителя задержали на месте.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент исходят из того, что инцидент является несчастным случаем. Данных, указывающих на нападение, теракт или умышленное преступление, нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Штутгарте, достигло восьми человек.

2 мая автомобиль въехал в группу людей в центре Штутгарта. Водителя задержали.