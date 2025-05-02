Москва, 3 мая, 2025, 01:04 — ИА Регнум. Британские военные самолеты 80 лет назад атаковали на Балтике немецкие суда, перевозившие тысячи советских военнопленных из нацистских концлагерей, несмотря на сигналы с кораблей о прекращении огня. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Британская авиация в ходе Второй мировой войны

Согласно архивным документам, 3 мая 1945 года британские военные самолеты атаковали в Любекской бухте на Балтике три немецких судна — «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», перевозивших тысячи советских военнопленных из нацистских концлагерей в Норвегию, несмотря на сигналы с кораблей о прекращении нападения.

По данным рассекреченных архивов, британская авиация бомбила и расстреливала суда, а спасавшихся людей добивали с катеров. В результате трагедии, унесшей от 7 до 12 тысяч жизней, преимущественно советских граждан, выжили лишь около 300 человек.

Среди подтверждающих документов — справка от 24 сентября 1949 года, подготовленная генерал-майором Евгением Питоврановым, начальником 2-го Главного управления МГБ СССР, по итогам расследования заявления Василия Саломаткина, одного из выживших свидетелей. Согласно справке, около 15:00 3 мая 1945 года 15–16 британских самолетов начали бомбардировку пароходов. Несмотря на поднятый немцами белый флаг, сигнализировавший о капитуляции, и попытки военнопленных привлечь внимание, размахивая белыми рубашками, британские летчики продолжали бомбить и обстреливать суда из пулеметов.

Более того, британцы содержали выживших советских военнопленных в тесных условиях, кормя их лишь консервированной брюквой и шпинатом. На возмущения пленных отвечали, что они и этого не заслуживают. При этом в городе находилось множество пленных немцев, которые свободно передвигались и нападали на советских солдат, следует из документов.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля ФСБ рассекретила документы, раскрывающие медицинские эксперименты нацистских врачей в оккупированном Крыму. Немецкие военные медики Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц проводили опыты над советскими военнопленными и мирными жителями, изымая внутренние органы, особенно почки, и тестируя препарат тропакокаин, вызывавший атрофию конечностей до 20 суток. Операции держались в строгой секретности и проводились только немецкими врачами. По показаниям Ивана Галкина, служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя, подопытных держали в подвале, где также насильно забирали до 800 куб. см крови для переливания раненым немецким военным.

Австрийские нацисты, служившие в рядах гитлеровцев во Вторую мировую войну, участвовали в жестоких казнях мирного населения на оккупированных территориях. Об одном из таких палачей, казнивших, обезглавливавших и пригвождавших жертв к крестам, говорится в архивных материалах ФСБ, рассекреченных в январе этого года.