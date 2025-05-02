Вашингтон, 2 мая, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил заключение контракта с Украиной на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16. Об этом 2 мая сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию самолетов F-16 и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $310,5 млн», — уточняется в заявлении.

Отмечается, что контракт включает также услуги по модернизации истребителей, их обслуживанию, обучению пилотов и технического персонала, а также поставки запчастей, расходных материалов, наземного оборудования и программного обеспечения.

В Пентагоне подчеркнули, что предлагаемая продажа не окажет влияния на основной военный баланс в регионе.

Поставщиками по данному соглашению станут в том числе корпорации Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney и BAE Systems.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявлял портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС, США поставляют Украине неисправные истребители F-16, хранящиеся на свалке списанной авиатехники. Самолеты используют в качестве источника запчастей для самолётов F-16, находящихся на вооружении ВСУ.

Запад в больших объёмах отправляет Киеву непригодную к использованию технику. Бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил её как «стопроцентный мусор» и отметил, что по характеристикам и качеству она уступает старым советским образцам.

В прошлом году представитель украинских Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что киевский режим готов получить даже неисправные истребители F-16. Он отметил, что эти самолёты могут стать «донорами», добавив, что такая же практика распространяется и на другие образцы техники, которую Киев получает от Запада.

Президент РФ Владимир Путин указывал на то, что никакие иностранные поставки оружия Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. В Кремле также отмечали, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.