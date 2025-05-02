Вашингтон, 3 мая, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа разработала новые санкции против России, затрагивающие банковский и энергетический секторы, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников и источник, знакомый с ситуацией.

Белый дом

По их данным, меры призваны усилить давление на Москву, чтобы побудить ее поддержать инициативы Трампа по прекращению военного конфликта на Украине, однако неясно, одобрит ли Трамп этот пакет.

«Совет национальной безопасности США «пытается скоординировать некий набор более карательных мер против России», — приводит Reuters слова источника, знакомого с ситуацией.

Предполагается, что ограничения, в частности, коснутся «Газпрома» и других крупных предприятий финансовой и энергетической отраслей, уточнили источники агентства.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее агентство Bloomberg писало, что команда Трампа представила ему несколько вариантов новых санкций против России на случай затягивания переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Собеседники издания при этом отказались сообщить, какие именно варианты давления на Россию были предложены. Они также отметили, что Трамп будет единолично принимать решение.

За день до этого, 1 мая, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Трамп не исключает возможности введения новых санкций против РФ. Дипломат также напомнила: США не отменяют ранее наложенных рестрикций.

До этого, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона нерасширением антироссийских санкций преследует конкретную цель — не навредить процессу урегулирования конфликта на Украине.

18 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом российский лидер указал, что, вопреки ограничениям со стороны недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.