Варна, Болгария, 2 мая, 2025, 23:57 — ИА Регнум. В районе Камчии близ Варны вандалы серьезно повредили памятник болгарским подпольщикам и экипажу советской подлодки «Щ-211», разбив мраморную плиту с надписью и облив монумент краской. Об этом сообщает ТАСС.

AP/TASS Костадин Костадинов

Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов отметил, что подобные атаки на антифашистские памятники происходят регулярно, предположительно одними и теми же лицами, но полиция не реагирует. Он пообещал, что активисты партии вскоре приведут памятник в порядок.

Костадинов также заявил, что в Болгарии и Европе игнорируют нападения на антифашистские монументы, что, по его мнению, способствует возрождению фашизма.

«Когда государство совершает надругательство над памятниками, олицетворяющими победу над фашизмом, то это означает реставрацию фашизма. К сожалению, это происходит не только в Болгарии, но и по всей Европе», — отметил политик.

Председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова добавила, что инцидент накануне 80-летия Победы отражает неуважение к исторической памяти и попытки омрачить праздник.

В августе 1941 года советская подлодка «Щ-211» под командованием Андрея Девятко высадила в устье реки Камчия 14 болгарских подпольщиков для организации сопротивления в немецком тылу. Полиция и армия арестовали и расстреляли 11 из них, но трое продолжили миссию. 15 августа «Щ-211» потопила вражеский транспорт «Пелес», открыв счет побед черноморских подводников. Позже подлодка уничтожила итальянский танкер «Суперга». 14 ноября 1941 года, после потопления румынского минного заградителя «Принц Карол», «Щ-211» была атакована авиацией, получила повреждения и затонула с экипажем из 44 человек. Лодку обнаружили в 2000 году. У берегов Болгарии также затонули подлодки «Щ-204», «Щ-210», «Л-24» и «С-34», место гибели последней неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, в Болгарии 12 декабря 2023 года демонтировали памятник Советской армии в самом центре Софии. Губернатор Софийского района Вьяра Тодева заявила, что фигуры переведут в государственную собственность и будут строго охранять.

Кроме того, 10 января депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» внесли на рассмотрение городского совета Пловдива проект о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».

Уничтожение в ряде стран мира связанных с Россией и Советским Союзом памятников объясняется невежеством, и последствия этих действий будут плачевными, отмечал во время беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде в январе 2024 года президент России Владимир Путин.

Ранее глава государства также заявлял, что в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Путин назвал это откровенным реваншизмом со стороны тех, кто готовил новый поход на Россию и «собрал неонацистскую нечисть со всего мира».