Херсон, 2 мая, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Вандалы вандалы осквернили памятник Неизвестному солдату в городе Таврийск, городского округа Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба администрации городского округа.

t. me/VGA_NovayaKahovka

Уточняется, что инцидент произошёл в парке, который расположен на улице Молодёжная возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Злоумышленники раскололи тротуарную плитку, сорвали флаги, в том числе флаг России и Знамя Победы.

Администрация города заявила, что полиция уже разыскивает злоумышленников, которые причастны к акту вандализма, и устанавливает все обстоятельства происшествия. Кроме того, городские власти призвали жителей к бдительности и попросили сообщать правоохранителям о любых подозрительных действиях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет в Крыму установил личность вандала, осквернившего могилы погибших в зоне СВО, в том числе военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Им оказался житель Нижнегорского района Крыма, он дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах.

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака в Нижнегорском районе Крыма. Позже в этот же день СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 31 марта призвал применить самые жесткие меры к вандалам, осквернившим могилы участников спецоперации и военкора Федорчака в Крыму. Действия злоумышленников он назвал недопустимыми и чудовищными.