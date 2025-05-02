Лондон, 2 мая, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Британский принц Гарри заявил о желании помириться с членами королевской семьи, но пока не видит для своей семьи возможности вернуться на родину. Об этом младший сын короля Великобритании Карла III рассказал в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

Global Look Press

«Некоторые из членов моей семьи, конечно, никогда не простят мне то, что я написал книгу, никогда не простят меня за многое другое. Но я бы очень хотел примирения со своей семьей. Я не вижу смысла продолжать конфликт, ведь жизнь — такой драгоценный дар», — отметил британский принц.

Младший сын Карла III отметил, что ему не хочется продолжать ссору, ведь он не знает, сколько его отцу осталось жить, а король не желает общаться с ним «из-за этих вопросов с охраной».

Также принц Гарри пояснил, что не видит возможности привезти в Великобританию своих детей и супругу из-за решения апелляционного суда, отказавшего принцу Гарри в обеспечении охраны.

«Я люблю свою страну и всегда ее любил, несмотря на все то, что [нам] сделали некоторые из тех, кто в ней живет», — добавил британский принц.

Апелляционный суда Англии и Уэльса постановил 2 мая, что ни принц Гарри, ни его супруга и дети, не имеют права на обеспечение охраны за госсчёт во время своих визитов Великобританию. Решение продиктовано отказом Гарри и его супруги Меган Маркл в 2020 году от выполнения обязанностей членов британской королевской семьи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Старший сын британского короля Карла III принц Уильям разозлился из-за поездки принца Гарри на Украину, так как ему самому в такой поездке отказали из соображений безопасности.

10 апреля Гарри тайно приехал во Львов для встречи с ранеными украинскими военными. Отмечается, что он стал вторым из членов королевской семьи, кто посетил Украину. Первой была герцогиня Эдинбургская Софи, побывавшая в Киеве в 2024 году.

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от роли старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками. В марте 2020 года Дональд Трамп, в первый раз занимавший пост президента США, отказался содержать за счёт государства охрану Гарри и Меган, которые перебрались из Великобритании сначала в Канаду, а затем в Соединённые Штаты.