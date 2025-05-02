Курск, 2 мая, 2025, 23:18 — ИА Регнум. Власти Курской области сообщили о мошеннической схеме, связанной с распространением фейковой информации о выделении дополнительной материальной помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Об этом сообщается 2 мая в Telegram-канале пресс-службы регионального правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным регионального правительства, в Telegram-каналах и чатах злоумышленники призывают регистрироваться в специальном боте и отправлять документы для получения средств. Мошенники используют поддельное распоряжение, якобы подписанное полпредом президента РФ в ЦФО. Жителей призвали не предоставлять документы и игнорировать подобные схемы. Аналогичные предупреждения поступили от властей других регионов.

Как передавало ИА Регнум, осенью прошлого года украинские мошенники начали вступать в контакт с участниками СВО и их близкими под видом медсестёр и волонтёров через сайты знакомств и соцсети, рассказывая о фейковых выплатах от партии «Единая Россия».

1 мая в МВД сообщили, что мошенники для похищения денег и личных данных пользователей начали создавать специальные туристические чаты в Telegram.

В России выделили пять самых распространенных, но при этом опасных ошибок, которые пользователи допускают при работе с браузерами. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что мошенники могут получить доступ к личным данным пользователя. Он посоветовал скачивать расширения только из проверенных магазинов приложений.