Вашингтон, 2 мая, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Возможный запрет германской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) станет настоящей атакой на демократию в ФРГ. Об этом 2 мая заявил американский миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Global Look Press

«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — так прокомментировал миллиардер и предприниматель новость о признании партии АдГ экстремистской на территории всей ФРГ.

Маск активно поддерживает немецкую партию АдГ, в конце февраля он поздравил сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель со вторым местом на выборах в бундестаг. Глава DOGE также заявил, что АдГ признана на международном уровне и контактирует в том числе с администрацией действующего президента США Дональда Трампа. В начале февраля Маск назвал партию «Альтернатива для Германии» единственной надеждой для страны. А 20 декабря Маск заявил, что только АдГ сумеет спасти немецкий народ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 мая ведомство по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) приняло решение о признании АдГ правоэкстремистской партией на всей территории ФРГ. В 2023 году правоэкстремистскими были признаны отделения АдГ в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило действующим немецким властям расширить средства слежки за политической силой и ее членами.

В самой АдГ это решение назвали серьезным ударом по немецкой демократии, так как в текущих опросах партия является самой сильной, и пообещали ответить федеральному правительству.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал решение властей Германии признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской по всей стране и назвал это проявлением тирании.