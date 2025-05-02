Москва, 2 мая, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 2 мая уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным министерства, сперва два беспилотника были уничтожены около 20:45 мск в небе над Брянской областью.

«С 21:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что по четыре аппарата были выведены из строя над Крымом и Брянской областью.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет. В настоящее время на месте падения БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников.

1 мая ВСУ нанесли массированный удар дронами по рынку в Алешках Херсонской области. На месте погибли восемь мирных жителей, еще двое умерли впоследствии от ран. Вражеские беспилотники продолжали атаки по тем, кто эвакуировал пострадавших.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.