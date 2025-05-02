Вашингтон, 2 мая, 2025, 22:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал решение властей Германии признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской по всей стране и назвал это проявлением тирании.

Global Look Press

По его словам, предоставление немецкой разведке новых полномочий для слежки за оппозицией не соответствует принципам демократии, а является «замаскированной тиранией». Рубио также выразил мнение, что экстремизмом является не АдГ, занявшая второе место на последних выборах, а политика открытых границ, поддерживаемая немецким истеблишментом, против которой выступает партия.

«Германии следует сменить свой курс на противоположный», — написал Рубио в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая ведомство по охране конституции ФРГ квалифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистское движение. В самой АдГ это решение назвали серьезным ударом по немецкой демократии, так как в текущих опросах партия является самой сильной, и пообещали ответить федеральному правительству.

В беседе с ИА Регнум руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что признание АдГ правоэкстремистским движением может лишь добавить ей очков. Кроме того, считает он, говорить о возможном запрете сейчас слишком рано.

В конце апреля «Альтернатива для Германии» побила очередной рекорд, став самой востребованной партией в стране: за неё высказались 26% опрошенных. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил в том же исследовании на один пункт меньше.

В феврале на досрочных выборах в бундестаг (немецкий парламент) АдГ заняла второе место, что также стало наивысшим показателем для партии. «Альтернатива» скептически относится к европейскому курсу на украинском направлении и выступает за восстановление связей с Россией.