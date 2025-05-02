Брюссель, 2 мая, 2025, 22:00 — ИА Регнум. Евросоюз не будет брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, если от нее откажутся США, и продолжит поставлять оружие киевскому режиму. Об этом 2 мая заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

Global Look Press

«Наш приоритет не изменился — это обеспечение для Украины переговоров с позиции силы. Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине», — ответил он на вопрос, готов ли ЕС стать посредником в переговорах.

Аль-Ануни добавил, что страны Евросоюза пообещали оказать киевскому режиму военную помощь на €23 млрд и уже выполнили две трети от этого плана.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля напомнил, что Вашингтон уже три года выделяет многомиллиардную помощь Киеву. Он подчеркнул, что при отсутствии скорого мирного урегулирования американская сторона может переключиться на другие направления.

В тот же день президент США Дональд Трамп допустил, что откажется от роли посредника в переговорах по Украине, если одна из сторон будет их саботировать. При этом он выразил надежду на мирное разрешение конфликта, отметив, что не хочет обсуждать негативный вариант.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обратил внимание на непоследовательность администрации США: за последние месяцы она не раз делала противоречивые заявления. По мнению эксперта, угроза выхода из переговоров может остаться лишь риторикой. Окончательное решение будет зависеть от влияния лоббистских групп в окружении Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 апреля прокомментировал инициативу ряда стран Европы отправить «миротворцев» на Украину. Представитель Кремля отметил, что они провоцируют эскалацию конфликта и стремятся затянуть его.