Штутгарт, Германия, 2 мая, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком Штутгарте возросло до восьми. Об этом 2 мая сообщила полиция города в соцсети X.

Global Look Press

«На данный момент в результате несчастного случая у станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наезд на людей был несчастным случаем, на данный момент ничто не указывает на теракт.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая автомобиль въехал в группу людей в центре Штутгарта. Водителя задержали.

30 апреля в столице Дании Копенгагене машина наехала на группу людей в центре города, пострадали пять человек. По предварительным данным полиции, пожилой водитель не справился с управлением своей машины, что и стало причиной инцидента.