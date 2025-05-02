Москва, 2 мая, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Телеведущий Валдис Пельш задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше 2,5 млн рублей, его долг за неделю вырос более чем на 1 млн рублей. Об этом 2 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным издания, у Пельша нет проблем с доходностью бизнеса. Чистая прибыль принадлежащей ему компании по производству документальных фильмов «РД Студия» в 2024 году составила 10 млн рублей, а ООО «Документалист» — 9,5 млн рублей.

Отмечается, что Пельшу могут запретить выезд за границу, если он не погасит все задолженности.

Как передавало ИА Регнум, бьюти-блогер Гоар Аветисян накопила долг перед ФНС до 54,8 млн рублей. Она публикует контент об уходе за внешностью, продвигает косметику и одежду, а также продает свою косметику и обучающие курсы.

В марте налоговая задолженность актера Сергея Бурунова достигла почти 11 млн рублей. На него оформлено только ИП для гонораров от съемок в фильмах. В налоговой его предупредили о возможной блокировке счетов.