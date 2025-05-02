Джакарта, 2 мая, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Масштабное отключение электроэнергии произошло на индонезийском острове Бали, оно продолжалось около четырех часов. Об этом 2 мая сообщило местное издание Detikbali.

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«На данный момент действительно наблюдается отключение электроэнергии из-за сбоев. В настоящее время мы всё восстанавливаем», — заявил представитель отдела по связям с общественностью энергетической службы Аном Силапарта.

По предварительным данным, причиной сбоя стало повреждение подводного кабеля.

Уточняется, что на острове отключилось несколько светофоров, что привело к затруднениям на дорогах и пробкам.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля произошло масштабное отключение электричества в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах Испании. Власти ввели чрезвычайное положение.

Португалию отключение электроэнергии затронуло частично. Местный сетевой оператор назвал вероятной причиной сбоя «редкое атмосферное явление».

29 апреля, после восстановления электроэнергии, суд в Испании заявил, что проведет расследование связи между сбоем в электроснабжении и актом компьютерного саботажа. Уточнялось, что в случае с кибер-атакой действия ответственных за это лиц классифицируют как «террористическое преступление».

2 мая Испания и Португалия объявили о создании группы по расследованию причин масштабного отключения электричества.