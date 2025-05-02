Вашингтон, 2 мая, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не включили в число финалистов премии «Билл Мастертон Трофи» Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информацию о претендентах на награду 2 мая опубликовала пресс-служба НХЛ.

AP/TASS

В этот раз на награду номинировали Марка‑Андре Флери из «Миннесоты Уайлд», Габриэля Ландескога из «Колорадо Эвеланш» и Шона Монахана из «Коламбус Блю Джекетс».

Премию вручают ежегодно игроку, который «наилучшим образом демонстрирует качества упорства, спортивного мастерства и преданности хоккею». Победителя выбирают по итогам голосования членов Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после завершения сезона.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин превзошел рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в матчах НХЛ. Рекорд держался 26 лет и долгое время считался недостижимым.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф 30 апреля заявил, что Овечкина пока рано включать в Зал славы IIHF. По правилам, игрок может быть удостоен этой чести не ранее, чем через два года после завершения спортивной карьеры. При этом глава федерации пообещал, что российский хоккеист получит награды организации за рекорды.