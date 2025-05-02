Вашингтон, 2 мая, 2025, 21:00 — ИА Регнум. США пока остаются посредником между Россией и Украиной, но ситуация изменится, если не будет прогресса в урегулировании конфликта. Об этом 2 мая заявила представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

Zuma\TASS

«В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится», — заявила она в прямом эфире телеканала Fox News.

По ее словам, это изменение будет касаться действий США как посредника.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Брюс заявила, что США отказываются в дальнейшем выступать как посредник в переговорах России и Украины. Она добавила, что Москва и Киев должны сами вести диалог.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона, хотя и ценит усилия США, будет заключать договор с Украиной, а не Америкой.

Президент России Владимир Путин 27 апреля заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий. Позднее Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса, однако будет заключать соглашение с Киевом. Он добавил, что это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения проблем, которые привели к кризису на Украине.

Путин ранее указывал на то, что для урегулирования кризиса на Украине Киеву необходимо вывести все свои формирования из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально признать воссоединение этих регионов с РФ. Также киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, на контролируемой им территории необходимо обеспечить права русскоязычных граждан, а санкции Запада против России должны быть отменены.