Штутгарт, Германия, 2 мая, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Автомобиль въехал в группу людей в центре немецкого Штутгарта. Об этом 2 мая сообщили в полиции города.

Global Look Press

«Автомобиль наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших… Есть также пострадавшие с серьезными травмами», — сообщила полиция в соцсети Х.

По информации агентства DPA, пострадали как минимум три человека, водителя задержали.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая в японской Осаке автомобиль сбил группу школьников, когда те выходили из образовательного учреждения. С травмами различной степени тяжести госпитализировали семерых детей. Водитель заявил, что сознательно хотел убить детей, потому что в жизни «всё опротивело».

30 апреля в столице Дании Копенгагене машина наехала на группу людей в центре города, пострадали пять человек. По предварительным данным полиции, пожилой водитель не справился с управлением своей машины, что и стало причиной инцидента.

В канадском Ванкувере 27 апреля внедорожник снес участников уличного фестиваля — 11 человек погибли. Точное число пострадавших не сообщалось.