Вашингтон, 2 мая, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Замглавы администрации США и советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер рассматривается Белым домом как главный кандидат на пост советника президента США по нацбезопасности после увольнения Майка Уолтца. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на несколько осведомленных о ситуации источников.

Global Look Press

В материале отмечается, что Миллер является едва ли не идейным вдохновителем жесткой политики президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов. Также в статье говорится, что американский лидер доверяет очень ограниченному кругу лиц из числа своих приближенных, поэтому склонен делегировать им много обязанностей.

«Для Миллера не будет чем-то необычным занимать несколько должностей, как и для [госсекретаря США Марко] Рубио», — следует из публикации.

Однако Рубио, которого Трамп утвердил временно исполняющим обязанности советника по нацбезопасности, «и без того перегружен текущей работой» в Госдепе, отмечает собеседник Axios.

Другой источник в Белом доме подчеркнул, что Миллеру удалось наладить работу Совета по внутренней безопасности «как часы», а также значительно повысить его эффективность при меньшем, чем у Совета нацбезопасности, штате.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Трамп объявил, что Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности. Уолтц, проработавший на этом посту всего чуть более трех месяцев, получит статус кандидата на должность постпреда США при ООН.

Телеканал Fox News ранее сообщал, что увольнение Уолтца могло стать следствием скандала с утечкой секретный данных через мессенджер Signal об ударах США по Йемену. В конце марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как попал по ссылке-приглашению в чат с первыми лицами американской администрации, которые обсуждали детали готовящихся ударов по объектам йеменских хуситов.

В скандале оказался замешан не только Уолтц, но и глава Пентагона Пит Хегсет, который тоже состоял в этом чате. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 2 мая заявил, что Трамп увольнять Хегсета не собирается.