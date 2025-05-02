Горловка, ДНР, 2 мая, 2025, 20:18 — ИА Регнум. Восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Пожарные тушили хозпостройку, загоревшуюся из-за удара БПЛА. В это время их начали атаковать вражеские дроны. Спасатели несколько раз спускались в укрытие, украинские боевики не давали работать.

«Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне: восемь сотрудников МЧС России доставлены с акубаротравмой в больницу. Поврежден штабной автомобиль», — говорится в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ регулярно наносят удары по пожарным. 4 апреля украинские дроны дважды атаковали в Горловке пожарную часть, пострадал один сотрудник. 22 марта от удара дрона по пожарной машине в городе пострадали четыре спасателя.

1 мая ВСУ нанесли массированный удар дронами по рынку в Алешках Херсонской области. На месте погибли семь мирных жителей, еще двое умерли впоследствии от ран. Вражеские беспилотники продолжали атаки по тем, кто эвакуировал пострадавших. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил мужество врачей и спасателей, которые вывозили раненых.

ВСУ в последнее время увеличили количество атак по мирным жителям. Вечером 30 апреля они атаковали село Званное Курской области, в результате мирный житель получил ожоги.

Сальдо 1 мая сообщил, что в течение последнего месяца украинские боевики целенаправленно наносят удары по машинам скорой помощи Херсонской области. Они также усилили обстрелы населенных пунктов в регионе.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.