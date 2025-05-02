Москва, 2 мая, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Причина проигрыша хоккейной команды «Россия 25» команде Белоруссии во втором матче «Тура сборной» заключается в графике соревнований. Об этом 2 мая заявил главный тренер российской сборной Роман Ротенберг.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана… С точки зрения физиологии, конечно, сборная команда Белоруссии восстановлена, они на свежести. И этих микродеталей как раз где-то не хватило», — рассказал он в беседе со спортивным порталом «Советский спорт».

По его мнению, играть против свежего соперника чревато высокой вероятностью получить травмы. Он также заверил, что сборная России будет брать реванш.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая «Россия 25» в матче ежегодного хоккейного «Тура сборной» уступила команде Белоруссии со счетом 2:4 в Астане. Днем ранее российская команда обыграла сборную Казахстана со счетом 4:1. Хозяева арены смогли распечатать ворота противника только под конец игры.

Турне «России 25» продолжится в Тольятти. 5 и 6 мая российские хоккеисты снова встретятся с белорусами. Последняя игра пройдет 8 мая в Минске между командами из РФ и Белоруссии.