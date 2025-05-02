Москва, 2 мая, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Очень серьезные игроки на мировой политической арене заинтересованы в урегулировании украинского конфликта, поэтому он в конечном итоге будет разрешен. Такое мнение высказала экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом она подчеркнула, что процесс выхода из украинского кризиса будет непростым, но урегулирование, по ее словам, неизбежно.

«Ведь очень серьезные политические игроки в этом заинтересованы. Россия первой выступает за то, чтобы мир был долгосрочным и надежным. При этом Россия не допустит, чтобы перемирие было использовано для пополнения ресурсов и дальнейшей милитаризации Украины», — приводит слова экс-сенатора «РИА Новости».

Ковитиди отметила, что американская сторона активно участвует в работе по началу мирных переговоров Москвы и Киева, хотя и преследует собственные интересы.

«Когда они совпадают с интересами России, грех этим не воспользоваться. Военный конфликт в центре Европы, несомненно, прекратится и будет заключен мирный договор», — добавила она.

Экс-сенатор подчеркнула, что главное понимать, когда и на каких конкретно условиях будет подписано мирное соглашение.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Вашингтон отказывается в дальнейшем выступать как посредник в переговорах РФ и Украины. Американский дипломат добавила, что Москва и Киев должны сами вести диалог. За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона, хотя и ценит усилия США, будет заключать договор с Украиной, а не Америкой.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя слова Брюс, рекомендовал им не верить, пока эту информацию не подтвердит президент США Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин 27 апреля заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса, однако будет заключать соглашение с Киевом. Он добавил, что это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения проблем, которые привели к кризису на Украине.

Глава государства ранее указывал на то, что для урегулирования кризиса на Украине Киеву необходимо вывести все свои формирования из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально признать воссоединение этих регионов с РФ. Также киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, на контролируемой им территории необходимо обеспечить права русскоязычных граждан, а санкции Запада против России должны быть отменены.