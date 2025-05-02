Вашингтон, 2 мая, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп представил проект бюджета на 2026 финансовый год, в котором предлагается урезать на $315 млн расходы на программы по продвижению пропаганды, запущенные его предшественником Джо Байденом. Документ 2 мая был опубликован на сайте Белого дома.

Global Look Press

Кроме того, предлагается сократить финансирование Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID) на $2,46 млрд. В целом необоронные расходы страны планируется урезать на $163 млрд, или на 22,6% в сравнении с тем, что выделили в текущем году.

«За 10 лет эти ограничения принесут триллионы экономии, необходимой для сбалансирования бюджета», — говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время в расходы на следующий год предлагается включить $44 млрд на депортацию нелегальных мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, предложенный проект бюджета Трампа также предлагает сокращение бюджета агентства кибербезопасности на $491 млн. Отмечается, что деятельность ведомства была направлена на дезинформацию и пропаганду, его центры использовали для цензуры и нарушали положения конституции США, запрещающей преследование граждан за высказывания.

Кроме того, Трамп хочет отменить почти все взносы на подразделения ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и ЮНЕСКО. При этом он запросил рекордную сумму на оборону — $1,01 трлн.

Глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск, раскритиковал деятельность USAID. Он назвал организацию преступной и заявил, что пришло время ей умереть. Как стало известно, агентство в том числе проводило исследования в сфере биологического оружия.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении 83% программ USAID. Было расторгнуто 5,2 тыс. контрактов на сумму в десятки миллиардов долларов. По его словам, эти расходы не только не отвечали интересам США, но в отдельных случаях наносили им ущерб.

Директор «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) 16 марта Майкл Абрамовиц объявил, что радиостанция прекращает вещание впервые за 83 года. Он узнал, что более 1,3 тыс. сотрудников были отправлены в отпуска, поэтому приходится прекратить работу.