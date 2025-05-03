Киев, 3 мая, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Комитет ООН против пыток в своём очередном докладе выразил обеспокоенность поступающими сведениями о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине. Есть и ряд других претензий к киевскому режиму. Как отметил в разговоре с ИА Регнум бывший заместитель генерального секретаря ООН (2002–2011 гг.) Сергей Орджоникидзе, отчёт вполне может иметь резонанс. Проблема в том, что киевский режим вряд ли станет прислушиваться.

Сергей Карпухин/ТАСС

В докладе комитета, опубликованном в начале мая, отмечен некоторый прогресс, достигнутый Украиной в области соблюдения прав человека в целом. Однако, что касается пыток, у функционеров ООН остаются серьёзные вопросы как по определению подобных действий, так и по размытым формулировкам относительно наказания за них.

Комитет также отмечает «обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией».

Орджоникидзе считает, что новый отчёт вполне может стать стартовой точкой для более широкого обсуждения проблемы.

«Это будет зависеть от нескольких факторов. Доклад, по сути, является основой для соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, созыв которой можно было бы инициировать. Тогда уже будут серьёзные политические последствия», — рассказал собеседник агентства.

Другой вопрос, отреагируют ли украинские власти.

«Мы же видим, как они относятся к международному праву, к вопросам терроризма, к Женевской конвенции (регламентирует нормы обращения с военнопленными. — Прим. ред.) — просто не соблюдают, откровенно игнорируют акты на эту тему. Но, я думаю, если Генеральная ассамблея выскажется, это будет своего рода мера воздействия на них», — считает Орджоникидзе.

При этом сейчас говорить о том, как могут распределиться силы при теоретическом голосовании в ГА, сложно, подчеркнул он. О предварительных позициях стран можно будет судить в случае, если назначат заседание по соответствующей резолюции.

Но даже сейчас понятно, что претензии к киевскому режиму — это консолидированная позиция мировой общественности, а не отдельной страны.

«В комитете есть представители разных государств (включая сейчас и недружественные России: США, Японию, Латвию. — Прим. ред.), его заключение — коллегиальное. Он не слишком большой (по одному эксперту от каждой из десяти стран), не очень политически известный, но всё равно довольно значимый: государство, если оно нормальное, не может не реагировать на его оценки», — заключил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало о докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине. Согласно этому отчёту, почти все военные ВС РФ, находившиеся в плену с лета 2024 года и опрошенные осенью, подвергались пыткам. В ООН добавили, что 14 человек пережили и сексуальное насилие. А в апреле 2025 года вернувшиеся из плена российские военные вновь рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ: их били трубами, пытали током.